Правительство предлагает запретить НКО-иноагентам заниматься просветительской деятельностью

Это следует из проекта положения, разработанного министерством просвещения. Документ в случае принятия будет устанавливать порядок осуществления просветительской деятельности в дополнение к одноименным поправкам, принятым ГД, согласно которым просветительскую деятельность имеют право осуществлять только органы государственной власти, органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации. Член правления международного Мемориала Александр Черкасов сказал «Эхо Москвы», что это предложение продолжает предыдущие ограничения на организации, включенные в реестр «Иностранных агентов»:

Александр Черкасов считает, что просветительская деятельность нужна для правительства, которое может только «тащить» и «не пущать». Правозащитник Лев Пономарев* сказал «Эхо Москвы», что непонятно, какие действия подлежат наказанию, а что нет: Лев Пономарев добавил, что правозащитников последовательно выдавливают из России. * — Лев Пономарев решением Минюста признан СМИ-иностранным агентом.