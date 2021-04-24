Девять заключенных в ИК-3 Смоленской области объявили сухую голодовку из-за избиений в колонии

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник Лев Пономарев*.

«В ИК-3 Смоленской области 9 человек объявили сухую голодовку. Сухая голодовка становится небезопасной для жизни где-то на третьи-четвертые сутки, поэтому сейчас ситуация критическая. Конечно, за это время уже должны были приехать руководство, прокуратура, разобраться, но этого не происходит. Они сидят в строгих условиях содержания в колонии, причины у них – что их оскорбляют, их избивают оперативники. Другого способа кроме как объявить жесткую голодовку у них нет», — сказал он.

* – «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА».