Руководитель лаборатории биологии индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко высоко оценил возможности Ростеха по разработке собственной вакцины от коронавируса. Об этом вирусолог сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я знаю возможности «Микрогена», у них действительно серьезные кадры и оборудование, и квалификации – это все оптимистично выглядит.
Теоретически такая бивалентная вакцина, которая предусматривает защиту и от коронавирусной инфекции, и от гриппа, – вполне возможный вариант, такие типы вакцин существуют и широко используются. Можно рассматривать это как хорошую идею, что касается качества этой вакцины, то это процесс длительный, должно пройти время, чтобы осуществить все стадии испытаний, проверка нужна обязательно будет», — сказал он.
Госкорпорация Ростех объявила о планах зарегистрировать собственную вакцину от ковида в конце 2021 – начале 2022 года. Препарат, по словам главы компании Сергея Чемезова, будет одновременно защищать от коронавируса и гриппа.
В России с начала пандемии коронавирус по официальным данным выявили почти у пяти миллионов человек, число погибших приближается к 110 тысячам. При этом, согласно данным Росстата, избыточная смертность в несколько раз больше. Россия занимает пятое место по числу зараженных коронавирусом в мире.
Вирусолог Бутенко высоко оценил возможности Ростеха по разработке собственной вакцины от коронавируса
Руководитель лаборатории биологии индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко высоко оценил возможности Ростеха по разработке собственной вакцины от коронавируса. Об этом вирусолог сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».