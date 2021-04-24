Из-за жесткого карантина на Кипре не будут действовать рестораны и центры развлечений вне территории отелей

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«Пока выполняются рейсы только грузопассажирского статуса, на них можно покупать билеты для самостоятельных туристов. Минус очевидный, который сейчас будет действовать до 9 мая на Кипре – это закрытые рестораны и центры развлечений за территорией отелей. Отели начали открываться с 1 апреля, в мае их будет открываться еще больше. Мы очень надеемся, что с июля будет полноценный туристический сезон. На Кипре карантина для туристов нет, не надо забывать, что обязателен ПЦР-тест, который сдается за 72 часа до вылета и заполняется специальная электронная анкета с получением кода. По прибытии на Кипр за 30 евро нужно сдать повторный тест в день прилета», — сказал он.

Д.Горин отметил, что туристы смогут перемещаться по территории отеля без ограничений, чтобы выйти за его пределы необходимо будет получить разовый код-смс.

Ранее компания Аэрофлот пообещала обменивать билеты на Кипр или возвращать за них деньги без штрафов. Это произошло после того как власти острова объявили о введении нового жесткого карантина из-за коронавируса. С 26 апреля по 9 мая в республике будет действовать комендантский час по ночам, не будут работать магазины и рестораны. При этот частота рейсов останется прежней – по одному в день из Москвы и по три в неделю – из Санкт-Петербурга у дочернего перевозчика, компании «Россия».