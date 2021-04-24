Российские банки по данным интернет-издания VTimes планируют повысить ставки по вкладам и кредитам

Это хотят сделать следом за решением Центробанка, который в пятницу резко поднял ключевую ставку.

О намерении повысить ставку по нескольким видам вкладов с начала следующей неделе одним из первых объявил банк Ренессанс-кредит. Пересмотра ставок по депозитам и кредитным продуктам не исключил целый ряд финансовых организаций, в их числе Альфа-банк, пишет издание VTimes. В Сбербанке не стали комментировать изменение условий своих продуктов до их вступления в силу. Однако в целом банкиры единодушны в том, что недавнее решение Центробанка скажется на ставках привлечения и размещения ресурсов, отмечает сетевое издание. В то же время финансисты предупредили о подорожании кредитов и посоветовали тем, кто собирался их взять или рефинансировать поторопиться. Эксперты прогнозируют плавный рост ставок по депозитным, а также кредитным продуктам, включая ипотеку. Напомню, Центробанк накануне впервые за 7 лет повысил ключевую ставку на полпроцента до пяти процентов годовых. Регулятор это объяснил тем, что темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания остаются повышенными.

Регулятор повысил ключевую ставку второй раз в нынешнем году. До этого Центробанк проводил такую политику в конце 2018-го года.