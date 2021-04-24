Словакия выслала трех российских дипломатов, поскольку они находились под подозрением спецслужб страны

Об этом чешскому изданию Respekt заявил глава словацкого МИДа Иван Корчок. По его словам, власти получили данные о том, что три сотрудника российского диппредставительства «действуют не в соответствии с тем, как должны действовать дипломаты». Сотрудничали ли они с российскими спецслужбами, Корчок не уточнил. Братислава объявила о высылке россиян 22 апреля, им дали семь дней на то, чтобы покинуть страну. В российском МИДе назвали действия Словакии «псевдосолидарностью» с Чехией и пообещал ответные меры.