Словакия выслала трех российских дипломатов, поскольку они находились под подозрением спецслужб страны

Об этом чешскому изданию Respekt заявил глава словацкого МИДа Иван Корчок. По его словам, власти получили данные о том, что три сотрудника российского диппредставительства «действуют не в соответствии с тем, как должны действовать дипломаты». Сотрудничали ли они с российскими спецслужбами, Корчок не уточнил. Братислава объявила о высылке россиян 22 апреля, им дали семь дней на то, чтобы покинуть страну. В российском МИДе назвали действия Словакии «псевдосолидарностью» с Чехией и пообещал ответные меры.
2021-04-24T17:37:59+03:00
2021-04-24T17:37:59+03:00
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17:37, 24 апреля 2021
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