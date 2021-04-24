«Ростех» разработал комплексную вакцину от коронавирусной инфекции и гриппа

Как рассказал в эфире федерального телевидения глава госкорпорации Сергей Чемезов, препарат будет однофазный, т.е потребуется только один укол. Глава «Ростеха» рассчитывает, что вакцина будет зарегистрирована до конца текущего или в начале 2022 года.
2021-04-24T17:37:40+03:00
2021-04-24T17:37:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2827398-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:37, 24 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ ФСБ РФ: Двое граждан Белоруссии задержаны в России за попытку госпереворота и убийства президента республики Александра Лукашенко В Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, планировавших военный переворот 9 мая в Минске, сообщил Центр общественных связей ФСБ…