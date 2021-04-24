«Ростех» разработал комплексную вакцину от коронавирусной инфекции и гриппа

Как рассказал в эфире федерального телевидения глава госкорпорации Сергей Чемезов, препарат будет однофазный, т.е потребуется только один укол. Глава «Ростеха» рассчитывает, что вакцина будет зарегистрирована до конца текущего или в начале 2022 года.