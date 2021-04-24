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17:37, 24 апреля 2021

Полиция в Алма-Ате проводит операцию по задержанию мужчины, ранившего охранника жилого комплекса

По сведениям РИА «Новости», подозреваемый заперся в одной из квартир с оружием. На место стянуты силы полиции. Операция длится уже несколько часов.


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