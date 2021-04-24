Лукашенко заявил, что планировавшие переворот Белоруссии рассматривали несколько сценариев

В том числе его убийство 9 мая, нападение на кортеж и резиденцию. По его словам, на план переворота выделялось $10 млн., а на снайпера — $1 млн.
2021-04-24T17:36:30+03:00
2021-04-24T17:36:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:36, 24 апреля 2021
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