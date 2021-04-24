Правительство предлагает запретить НКО-иноагентам заниматься просветительской деятельностью

Это следует из проекта положения, разработанного министерством просвещения. Документ в случае принятия будет устанавливать порядок осуществления просветительской деятельности в дополнение к одноименным поправкам, принятым ГД, согласно которым просветительскую деятельность имеют право осуществлять только органы государственной власти, органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации.