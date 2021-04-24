Правительство предлагает запретить НКО-иноагентам заниматься просветительской деятельностью

Это следует из проекта положения, разработанного министерством просвещения. Документ в случае принятия будет устанавливать порядок осуществления просветительской деятельности в дополнение к одноименным поправкам, принятым ГД, согласно которым просветительскую деятельность имеют право осуществлять только органы государственной власти, органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации.
2021-04-24T17:33:59+03:00
2021-04-24T17:33:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 24 апреля 2021
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