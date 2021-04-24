РФ приостановила действие права на мирный проход для иностранных военных кораблей и других судов

В Минобороны уточняют, что ограничения вступят в силу с сегодняшнего вечера и продлятся до 31 октября. Военное ведомство подчеркивает, что все зоны, доступ в которые закрывается доступ, находятся внутри территориальных вод России. О планах закрыть три района Черного моря стало известно в середине апреля. Россия объяснила этот шаг проведением военных учений. Между тем, на днях Сергей Шойгу объявил, что российские войска, задействованные в учениях на юге страны, до 1 мая вернутся в места постоянной дислокации.

Военный обозреватель и шеф-редактор онлайн-портала «Ежедневный журнал» Александр Гольц считает, что Россия дразнит другие страны, закрывая часть районов Чёрного моря для иностранных кораблей. Об этом он сказал в интервью «Эху».

Гольц напомнил, что во второй половине мая начнутся учения НАТО, часть которых пройдёт в акваториях причерноморских государств.