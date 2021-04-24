Лукашенко намерен в ближайшее время подписать декрет о передаче президентских полномочий Совбезу в экстренной ситуации

Решения будут приниматься коллегиально тайным голосованием – добавил Лукашенко, добавив, что принял это важнейшее решение на случай экстренных обстоятельств. Он сделал это заявлении по возвращении из Москвы, где он провел четырехчасовые переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Детали этого разговора он озвучил впервые. По словам главы Белоруссии вопрос о поглощении Белоруссии даже не поднимался, равно как и о появлении в республике российской военной базы. Целесообразным он это не видит. По словам Лукашенко, нет смысла тратить деньги если таковая уже есть в Смоленске. А вот вопрос об энергоносителях был в повестке дня, равно как и проблемы использования потенциала сильных предприятий, которые есть и в России, и в Белоруссии. Их кооперацию Лукашенко видит приоритетом

Протесты в Белоруссии, которые начались после окончания выборов Президента , 9 августа по мнению властей сошли на нет.