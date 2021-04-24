В Екатеринбурге на площади 1 тыс кв. м. горит склад

По данным МЧС, тушение осложняется большой горючей загрузкой и сильным задымлением. На складе хранятся резинотехнические изделия и замороженная продукция. О пострадавших не сообщалось.
2021-04-24T16:36:11+03:00
2021-04-24T16:36:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 24 апреля 2021
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