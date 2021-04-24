Евросоюз осудил решение Минюста России включить интернет издание «Медуза»* в реестр СМИ — иноагентов

В заявлении Европейская службы внешних связей говорится, что российский закон об «иноагентах» «способствует систематическому нарушению основных свобод и ограничивает гражданское общество, независимые СМИ и права политической оппозиции в России. Сама «Медуза» намерена обжаловать в суде включение в список «иноагентов». В России, СМИ, признанные «иностранными агентами», должны ставить соответствующую маркировку на своих публикациях на сайте и в соцсетях. За невыполнение этого требования им грозят миллионные штрафы.

* — российские власти считают организацию иностранным агентом