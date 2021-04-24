Число жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР, получивших гражданство РФ в упрощенном порядке, может увеличиться

До конца 2021 года их численность может вырасти на 500 тысяч человек. Об этом ТАСС рассказал зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его прогнозам, до конца года до 1 миллиона жителей Донбасса станут гражданами России.