Россия закрыла три района Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов

Как сообщили РИА «Новости» в Управление навигации и океанографии Минобороны, закрываются участок акватории между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова и участок около западной оконечности Крыма. Как отмечает агентство, ограничение будет действовать до начала ноября. Госдепартамент назвал закрытие трех районов очередной попыткой дестабилизировать ситуацию на Украине».
2021-04-24T16:31:32+03:00
2021-04-24T16:31:32+03:00
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16:31, 24 апреля 2021
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