Александр Лукашенко заявил, что не обсуждал в Москве с Путиным создание в республике российских военных баз

По словам Лукашенко, у Белоруссии и России есть четко обозначенная стратегия действия в рамках ОДКБ. Президент Белоруссии также заявил, что тема поглощения республики Россией в процессе интеграции не обсуждалась. По словам Лукашенко, в Москве обсуждались цены на углеводороды для Белоруссии и кооперация двух стран.
2021-04-24T16:30:54+03:00
2021-04-24T16:30:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 24 апреля 2021
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