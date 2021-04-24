Александр Лукашенко заявил, что не обсуждал в Москве с Путиным создание в республике российских военных баз

По словам Лукашенко, у Белоруссии и России есть четко обозначенная стратегия действия в рамках ОДКБ. Президент Белоруссии также заявил, что тема поглощения республики Россией в процессе интеграции не обсуждалась. По словам Лукашенко, в Москве обсуждались цены на углеводороды для Белоруссии и кооперация двух стран.