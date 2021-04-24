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Эксклюзив Эха 16:11, 24 апреля 2021

Мнение депутата ГД Александра Ющенко: Геннадий Зюганов будет переизбран на пост руководителя КПРФ

Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Александр Ющенко.
«Зюганов сегодня поддержан в выступлениях всех делегатов съезда. Нет никаких сомнений, что Геннадий Андреевич новым составом ЦК будет выдвинут на пост председателя партии. Сейчас идет представление кадровой комиссии по кандидатурам в члены ЦК, потом будет тайное голосование по кандидатурам. К вечеру будет выдвинута кандидатура руководителя партии — это, по моему мнению, будет Геннадий Андреевич Зюганов», – сказал он.
А.Ющенко отметил, что в руководящем составе партии планируется омоложение.
КПРФ 24 апреля проводит отчетно-выборный съезд, на котором подводятся итоги работы предыдущих 4 лет. На съезде также проводится избрание состава Центрального комитета партии.


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