Корабль Crew-2 компании Илона Маска Space X успешно состыковался с МКС, космонавты перешли на борт станции, ее экипаж увеличился до 11 человек. Стыковка произошла около полудня по Москве, спустя 2 часа корабль и станция открыли свои люки для перехода космонавтов. Crew Dragon-2 стартовал с мыса Канаверал во Флориде накануне.

Около полудня по Москве космический корабль Crew-2 пристыковался к МКС. Частная космическая компания Илона Маска SpaceX впервые использует корабль Crew Dragon для повторного запуска — ранее повторно использовалась только ракета Фалькон 9. Но историческим этот запуск и пристыковку к МКС делает другой факт — SpaceX стала компанией, которая отправила в космос больше астронавтов, чем НАСА в рамках легендарной программы Меркурий, когда первый американец — Алан Шепард, побывал в космосе. За пять лет, начиная с 1958 года, в рамках Меркурия шесть астронавтов побывали в космосе. С учетом этого полета SpaceX в рамках трех запусков за год доставит к МКС десятерых человек. SpaceX разработала свой космический корабль Crew Dragon и доработала ракету Falcon 9 в рамках программы NASA Commercial Crew, по контракту на 3.1 млрд долларов. Миссии SpaceX обходятся для НАСА почти 40% дешевле чем полеты астронавтов на российских космических кораблях: 55 млн долларов за каждого пассажира вместо 86-ти.

Через 4 дня корабль Crew Dragon-1 отправится на Землю, увозя с собой четырех человек. Таким образом, на МКС вновь останутся семеро космонавтов.