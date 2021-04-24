У набережных в центре Петербурга компания «Газпром» планирует пришвартовать копии исторических парусников

Семь полноразмерных копий будут стоить миллиарды рублей.

Копии военных парусников российского флота создадут по современным технологиям, их корпуса выполнят из металла, а деревянными будут только внешние надводные части. Это гораздо дешевле, чем полностью воспроизводить старинные технологии, но даже так реализация идеи будет стоить миллиарды рублей, рассказывает портал «Фонтанка-ру». По проекту, который компания «Газпром» разработала совместно с яхт-клубом Петербурга, у городских набережных в центре города планируют поставить семь копий парусных кораблей. Из них четыре смогут самостоятельно передвигаться, как, например, реплика шлюпа «Восток», на котором адмирал Беллинсгаузен в 1820 году совершил плавание к берегам Антарктиды. Ещё три, в частности, макет крупнейшего русского парусного линкора «Двенадцать апостолов», будут лишь стоять на приколе, рассказывает издание «Деловой Петербург». По данным журналистов, установка кораблей потребует изменить зоны охраны памятников в центре Петербурга. Кроме того, некоторые из них помешают судоходству.

Ранее при яхт–клубе Петербурга по инициативе главы Газпрома Алексея Миллера на специально созданной верфи исторического судостроения воссоздали корабль «Полтава» эпохи Петра I.