Время подачи воды по графику в Симферополе увеличили до 18 часов в сутки

Об этом сообщает сайт городской администрации. 24 апреля крымская столица перейдет на новый график подачи воды в режиме 6:00 — 00:00 ежесуточно, без подачи горячей воды. Возможность изменить график обусловлена, в частности, тем, что в трех симферопольских водохранилищах накоплен запас воды в более чем 13,5 млн кубометров. Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Режим повышенной готовности введен в Севастополе. Ограничения действуют в Алуште и Ялте. Все это происходит после того, как Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу – он обеспечивал до 90% потребностей жителей полуострова.