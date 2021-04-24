Александр Лукашенко в ближайшее время подпишет декрет о передаче власти на случай убийства президента

Власть в случае необходимости перейдет Совету безопасности республики. Это обусловлено тем, что в случае экстренной ситуации нет гарантий того, что в стране сохранится нормальная ситуация, отметил Лукашенко.

В документе предусмотрено, что председательство в Совбезе перейдет к премьер-министру, а все необходимые решения будут приниматься тайным голосованием. При этом Лукашенко отметил, что никому власть «сдать или передать» не хочет, а для сохранения страны готов на все.

Ранее президент Белоруссии рассказал, что на него и его детей готовилось покушение, к организации которого причастны Соединенные штаты Америки. В Государственном департаменте обвинения отвергли.

В Кремле в свою очередь сообщили, что обсуждали сообщения о покушении на Александра Лукашенко с президентом США Джо Байденом