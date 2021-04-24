Центр вакцинации от коронавируса открылся в конференц-зале отеля парижского Диснейленда

Сам парк временно закрыт для посетителей в связи с пандемией. Об этом в субботу сообщила префектура департамента Сена и Марна, где расположен парк аттракционов. По информации региональных властей, привиться от COVID-19 в центре смогут до тысячи человек в день. Отмечается, что пункт вакцинации будет работать по выходным дням и только по предварительной записи. В его работе будут задействованы в общей сложности около 60 человек, в том числе медицинский и административный персонал, спасатели. Сроки возобновления работы Диснейленда уже переносились несколько раз.