Компания Аэрофлот пообещала обменивать билеты на Кипр или возвращать за них деньги без штрафов

Это произошло после того как власти острова объявили о введении нового жесткого карантина из-за коронавируса. С 26 апреля по 9 мая в республике будет действовать комендантский час по ночам, не будут работать магазины и рестораны. При этот частота рейсов останется прежней – по одному в день из Москвы и по три в неделю – из Санкт-Петербурга у дочернего перевозчика, компании «Россия».
2021-04-24T15:34:16+03:00
2021-04-24T15:34:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 24 апреля 2021
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