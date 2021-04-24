Компания Аэрофлот пообещала обменивать билеты на Кипр или возвращать за них деньги без штрафов

Это произошло после того как власти острова объявили о введении нового жесткого карантина из-за коронавируса. С 26 апреля по 9 мая в республике будет действовать комендантский час по ночам, не будут работать магазины и рестораны. При этот частота рейсов останется прежней – по одному в день из Москвы и по три в неделю – из Санкт-Петербурга у дочернего перевозчика, компании «Россия».