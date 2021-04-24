Корабль Crew-2 компании Илона Маска Space X успешно состыковался с МКС

Космонавты перешли на борт станции, ее экипаж увеличился до 11 человек. Стыковка произошла около полудня по Москве, спустя 2 часа корабль и станция открыли свои люки для перехода космонавтов. Crew Dragon-2 стартовал с мыса Канаверал во Флориде накануне. Через 4 дня корабль Crew Dragon-1 отправится на Землю, увозя с собой четырех человек. Таким образом, на МКС вновь останутся семеро.
2021-04-24T15:33:40+03:00
2021-04-24T15:33:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 24 апреля 2021
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