Корабль Crew-2 компании Илона Маска Space X успешно состыковался с МКС

Космонавты перешли на борт станции, ее экипаж увеличился до 11 человек. Стыковка произошла около полудня по Москве, спустя 2 часа корабль и станция открыли свои люки для перехода космонавтов. Crew Dragon-2 стартовал с мыса Канаверал во Флориде накануне. Через 4 дня корабль Crew Dragon-1 отправится на Землю, увозя с собой четырех человек. Таким образом, на МКС вновь останутся семеро.