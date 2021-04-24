Лукашенко объявил, что вскоре подпишет декрет о передаче президентских полномочий Совбезу в чрезвычайных ситуаций

Председательствовать в этом коллективном органе гражданских и военных, который будет принимать все решения тайным голосованием, будет премьер-министр. Вместе с тем он подчеркнул, что пока вопрос о передаче полномочий определенно не стоит.

Ранее на этой неделе Лукашенко анонсировал – цитата – «одно из самых принципиальных решений за 25 лет своего президентства».