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Эксклюзив Эха 15:18, 24 апреля 2021

Россия дразнит Запад, закрывая часть районов Черного моря для иностранных кораблей – эксперт

Россия хочет подразнить Запад, закрывая часть районов Черного моря для иностранных кораблей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель и шеф-редактор онлайн-портала «Ежедневный журнал» Александр Гольц.
«Россия закрывает районы в территориальных водах, которые никто не признает – мировое сообщество считает Крым украинским. России хочется подразнить, показать остальным государствам средний палец. Дальше все будет зависеть от того, захотят ли эти государства проверить готовность России защищать то, что она считает территориальными водами. Это игра на нервах и опасная вещь», — сказал он.
А.Гольц отметил, что во второй половине мая пройдут крупные учения НАТО, часть из которых состоится в акваториях причерноморских государств.
«Я думаю, что Россия испытывает некие опасения в связи с этими маневрами, это предупредительная акция», — заключил он.
Россия с сегодняшнего дня закрыла часть районов Черного моря для иностранных кораблей. Запрет продлится до 31 октября. В Минобороны отметили, что запрет распространяется только до «внешней границы территориального моря» России. В зону не попал Керченский пролив и подходы к нему. США и Украина выразили протест против действий России.


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