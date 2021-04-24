Россия не будет запрещать импорт чешского пива на фоне обострения двусторонних отношений – глава ЦЕНТР ЦИФРРА

Россия не будет запрещать импорт чешского пива на фоне обострения двусторонних отношений – глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Дробиз



Россия не будет запрещать импорт чешского пива на фоне обострения двусторонних отношений. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Никакого запрета не будет, никто его не планировал. Мы на сто процентов никакого чешского пива запрещать не будем в России, здесь нет даже темы для обсуждения. Рынок пива составляет в России около 8 миллиардов литров, импортное пиво составляет всего 5 процентов, из него 10 процентов – это чешское пиво. Для нашей экономики – это меньше, чем капля в море, для чешской экономики это тоже незначительный объем. Экономически это совершенно неоправданно и ударить по символу Чехии никому не нужно», — сказал он.

В.Дробиз отметил, что информация об обсуждении властями данной меры является не более, чем слухом.

Ранее, по сведениям газеты «Коммерсант», стало известно, что Россия рассматривает возможность ввести против Чехии санкции экономического характера, в частности, ограничить импорт некоторых чешских товаров. В частности, меры могут затронуть поставки чешских брендов пива.