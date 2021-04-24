Пропавшая в районе острова Бали подводная Лодка военно-морских сил Индонезии объявлена утонувшей

Надежды найти 53 моряков живыми растаяли после того, как на лодке закончился запас кислорода. По подсчетам специалистов это произошло накануне вечером по московскому времени. Несколько позже удалось обнаружить и предметы, которые могут свидетельствовать о разрушении лодки, либо о пробоинах в корпусе. Это выпрямители торпед, баллон со смазкой предположительно перископа и молитвенные коврики. Об этом рассказал начальник штаба ВМС Индонезии Юдо Маронго, которого цитирует ТАСС. Кроме того, на месте предполагаемого крушения по воде расползлось нефтяное пятно. Это могло быть следствием повреждения обшивки или же экипаж сбросил топливо, чтобы облегчить лодки. Все это заставило изменить статус судна с пропавшего на утонувшее.



Многие страны, в том числе Россия, предложили Индонезии помощь, однако в итоге страна воспользовалась поддержкой Австралии и Сингапура.