Арестованная на 40 суток активистка штаба Алексея Навального в Кургане объявила голодовку.

Задержание и помещение в спецприёмник Софья Лопатина считает незаконным. Сотрудница курганского штаба Алексея Навального отказалась от еды. Соратники Лопатиной назвали её дело полностью сфабрикованным и сообщили, что обязательно оспорят решение. Активистку задержали во вторник, то есть накануне всероссийской акции в поддержку на тот момент голодающего в колонии Навального. Суд, вынося решение, признал Лопатину одной из организаторов несогласованной акции в Кургане и дал ей 30 суток. Ещё 10 она получила якобы за неповиновение силовикам. При этом в штабе подчеркнули, что суд проходил по видеосвязи прямо в отделе полиции, пишет Новая газета. Курганские судьи отметились суровыми постановлениями. Координатор местного штаба Навального Алекс Шварц после митинга был арестован на 42 дня. Он тоже намерен оспорить решение суда. В ряде городов, в том числе Екатеринбурге и Ижевске, координаторы штабов Навального после митингов в его поддержку получили по 25-30 суток ареста.

Между тем сам Алексей Навальный накануне объявил, что прекращает голодовку. Он проводил её больше трех недель, требуя допустить к нему врача. Медики, которые лечили политика на свободе, вчера призвали перевести Навального в Москву, поместить в современную клинику и собрать консилиум врачей, в том числе из западных стран.