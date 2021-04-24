Премьер-министр Малайзии потребовал от главы мьянманской хунты допустить в страну представителей АСЕАН

Премьер-министр Малайзии на саммите стран-участниц АСЕАН потребовал от главы мьянманской хунты допустить в страну представителей АСЕАН. Сегодня организация проводит в Джакарте специальный саммит, посвященный политическому кризису и военному положению в этой стране. Глава путчистов генерал Мин Аунг Хлайн прилетел на саммит лично, покинув Мьянму впервые с 1 февраля, когда его подчиненные захватили власть в стране из-за несогласия с итогами парламентских выборов.

За время кризиса в столкновениях протестующих с военными погибли по оценке ООН не меньше 700 человек, счет пропавшим без вести и беженцам идет на тысячи.