В Израиле начались новые беспорядки, передает агенство Reuter. Cотни палестинцев дерутся с полицией в Восточном Иерусалиме, нападая с камнями, бутылками с зажигательной смесью и петардами. В ответ правоохранители применяют водяные пушки. Несколько человек задержаны, есть пострадавшие, в том числе среди силовиков.

В то же время из сектора Газа за минувшие часы по израильской территории выпущены по меньшей мере 36 ракет. Тем не менее, руководство полиции говорит, что пока не намерено вводить дополнительных ограничений и мер безопасности для живущих вблизи разделительной линии с Палестиной и сектором Газа израильтян.