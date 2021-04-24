Служба внешних связей Евросоюза выпустила заявление в поддержку издания «Медуза», которое накануне Минюст внес в реестр иностранных агентов. В документе сам закон об иноагентах называется систематическим нарушением основных свобод.

Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко пообещала обжаловать действия Минюста.