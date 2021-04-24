Коммерсант: Россия рассматривает возможность запретить ввоз чешских товаров после высылки своих дипломатов из Праги

Россия рассматривает возможность запретить ввоз чешских товаров после высылки своих дипломатов из Праги, пишет со ссылкой на источники газета «Коммерсант». По их данным, ограничения могут коснуться пива и ряда непродовольственных товаров. Товарооборот между двумя странами по итогам 2019-го превышал 8 млрд долларов.

Накануне стало известно что к похожим мерам прибегло и руководство Белоруссии – оно запретило импорт в страну продукции компаний-спонсоров чемпионата мира по хоккею, которые настояли на переносе первенства из Минска в Ригу в связи с подавлением протестов в стране.