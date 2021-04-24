Всероссийская акция «Библионочь» пройдет в ночь на воскресенье.

Мероприятие в этом году юбилейное — его проведут в десятый раз. «Книга – путь к звёздам!», — такой девиз выбрали устроители «Библионочи». Она приурочена к году науки и технологий и посвящена 60-летию полёта Юрия Гагарина. Впервые за всю историю мероприятия оно стартует не только на Земле, но и в космосе. Экипаж, который сейчас работает на Международной космической станции, поприветствует участников акции. Космонавты скажут с орбиты «Библионочь. Поехали!». В Москве в мероприятии примут участие библиотеки, культурные центры, музеи. Всего культурные площадки столицы, как уточнили власти города, проведут больше полусотни онлайн-мероприятий. Трансляции основной программы начнутся вечером и продлятся до четырёх утра воскресенья. Участников ждут встречи с писателями и космонавтами, мастер-классы и видеоподкасты.

Впервые акция «Библионочь» состоялась в 2012 году, с тех пор она проводится ежегодно.