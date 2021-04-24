Crew-2 с четырьмя астронавтами на борту сегодня притыкуется к МКС после успешного запуска с мыса Канаверал

Космический корабль Crew-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту сегодня притыкуется к МКС после успешного запуска с мыса Канаверал в пятницу утром.

Около полудня по Москве космический корабль Crew-2 притыкается к МКС. Частная космическая компания Илона Маска SpaceX впервые использует корабль Crew Dragon для повторного запуска — ранее повторно использовалась только ракета Фалькон 9. Но историческим этот запуск и пристыковку к МКС делает другой факт — SpaceX стала компанией, которая отправила в космос больше астронавтов, чем НАСА в рамках легендарной программы Меркурий, когда первый американец — Алан Шепард, побывал в космосе. За пять лет, начиная с 1958 года, в рамках Меркурия шесть астронавтов побывали в космосе. С учетом этого полета SpaceX в рамках трех запусков за год доставит к МКС десятерых человек. SpaceX разработала свой космический корабль Crew Dragon и доработала ракету Falcon 9 в рамках программы NASA Commercial Crew, по контракту на 3.1 млрд долларов. Миссии SpaceX обходятся для НАСА почти 40% дешевле чем полеты астронавтов на российских космических кораблях: 55 млн долларов за каждого пассажира вместо 86-ти.

Запуск Crew-2 на рассвете в пятницу стал не только завораживающим зрелищем на мысе Канаверал во Флориде, куда съехались несколько тысяч человек со всей страны, — космический корабль и след от него был виден даже в небе над Вашингтоном. Фотографы запечатлели рано утром пролетающий на фоне Капитолия Crew-2.