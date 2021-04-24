В Молдавию должна прибыть первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник»

В Молдавию с минуты на минуту должна прибыть первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник». Самолет МЧС со 142-мя тысячами доз приземлится в аэропорту Кишинева. Его встречают председатель парламента и чиновники Минздрава. Груз сопровождает экс-президент страны Игорь Додон. В своем фейсбуке он пообещал, что вскоре в Молдавию доставят еще 40 тысяч доз препарата.

Переговоры о поставках «Спутника» в Молдавию шли больше месяца, в середине марта письмо Владимиру Путину с просьбой предоставить вакцину написала новый молдавский президент Майя Санду.