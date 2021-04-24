Исполняющая обязанности директора FDA заявила о безопасности вакцины от коронавируса Johnson&Johnson

Исполняющая обязанности директора Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Джанет Вудкок заявила о безопасности вакцины от коронавируса Johnson&Johnson:

-После тщательного изучения всех доступных данных FDA и CDC пришли к выводу, что вероятность возникновения так называемого тромбоза с синдромом тромбоцитопении очень мала, но исследование уровня потенциального риска, связанного с вакцинацией, будет продолжаться.

Оба агентства полностью уверены в том, что известные и потенциальные преимущества этой вакцины перевешивают известные и потенциальные риски для людей в возрасте 18 лет и старше.

Отмечается, что этикетка препарата обновится, на ней появится предупреждение о рисках образования тромбов для женщин моложе 50 лет.