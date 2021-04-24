«Справедливая Россия» не будет собирать деньги на памятник Сталину, высказанная ранее инициатива была частным мнением одного отдельно взятого партийца, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе партии.
Информация о сборе появилась накануне, к нему якобы собирались приступить 9-го мая, поставить монумент собирались в Москве.
«Справедливая Россия» не будет собирать деньги на памятник Сталину
«Справедливая Россия» не будет собирать деньги на памятник Сталину, высказанная ранее инициатива была частным мнением одного отдельно взятого партийца, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе партии.