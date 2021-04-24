«Справедливая Россия» не будет собирать деньги на памятник Сталину, высказанная ранее инициатива была частным мнением одного отдельно взятого партийца, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе партии.

Информация о сборе появилась накануне, к нему якобы собирались приступить 9-го мая, поставить монумент собирались в Москве.