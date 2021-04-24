Суд в Крыму арестовал на 2 месяца начальника департамента имущественных и земельных отношений Евпатории. Его обвиняют в превышении полномочий с тяжкими последствиями. По данным следствия, они вместе с бывшим замглавы администрации города за взятку помогли знакомому получить муниципальную квартиру. Этот чиновник тоже проходит обвиняемым по делу. В мэрии начались обыски.