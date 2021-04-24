Суд в Крыму арестовал на 2 месяца начальника департамента имущественных и земельных отношений Евпатории. Его обвиняют в превышении полномочий с тяжкими последствиями. По данным следствия, они вместе с бывшим замглавы администрации города за взятку помогли знакомому получить муниципальную квартиру. Этот чиновник тоже проходит обвиняемым по делу. В мэрии начались обыски.
2021-04-24T13:31:14+03:00
2021-04-24T13:31:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2827292-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:31, 24 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ ФСБ РФ: Двое граждан Белоруссии задержаны в России за попытку госпереворота и убийства президента республики Александра Лукашенко В Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, планировавших военный переворот 9 мая в Минске, сообщил Центр общественных связей ФСБ…
Открытое письмо руководству ФСИН о состоянии здоровья Алексея Навального Надо чтобы у всех заключённых была нормальная медицинская помощь, чтобы каждый в случае болезни, был обеспечен полноценным лечением. Но только не надо, чтобы для этого Алексей Навальный умер в тюрьме от последствий голодовки!..