В Кургане сотрудница штаба Алексея Навального Софья Лопатина объявила голодовку в спецприемник

В Кургане сотрудница штаба Алексея Навального Софья Лопатина объявила голодовку в спецприемнике, пишет издание «МБХ. Медиа». Активистке назначили сначала 10 суток за неповиновение полиции, а затем еще 30 – за повторное нарушение правил проведения митинга. Она намерена голодать в знак протеста против незаконного ареста.
2021-04-24T13:30:57+03:00
2021-04-24T13:30:57+03:00
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13:30, 24 апреля 2021
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