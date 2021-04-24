В Кургане сотрудница штаба Алексея Навального Софья Лопатина объявила голодовку в спецприемник

В Кургане сотрудница штаба Алексея Навального Софья Лопатина объявила голодовку в спецприемнике, пишет издание «МБХ. Медиа». Активистке назначили сначала 10 суток за неповиновение полиции, а затем еще 30 – за повторное нарушение правил проведения митинга. Она намерена голодать в знак протеста против незаконного ареста.