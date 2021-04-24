Информация о возможном ограничении импорта чешских товаров вызывает непонимание – чешский журналист

Информация о возможном ограничении импорта чешских товаров вызывает непонимание. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» чешский журналист Иржи Юст.

«Мы недавно урегулировали этот вопрос в плане численности дипмиссии Российской Федерации в Чехии и Чешской Республики в Российской Федерации, поэтому меня удивляют эти намеки, спекуляции по поводу дополнительных санкций. Потому что Чехия по отношению к России ничего не выдвигает. Сейчас, естественно, бушуют в Чехии эмоции по поводу взрыва в Врбетице, но эмоции не должны переноситься на взаимоотношения», — сказал он.

Журналист, отметил, что санкции, судя по всему, могут коснуться импорта чешского пива, что может существенно ударить по чешской экономике.

Ранее, по сведениям газеты «Коммерсант», стало известно, что Россия рассматривает возможность ввести против Чехии санкции экономического характера, в частности, ограничить импорт некоторых чешских товаров. В частности, меры могут затронуть поставки чешских брендов пива.

Обострение двусторонних отношений началось в конце прошлой недели после того, как Чехия обвинила российскую военную разведку в причастности к взрыву на военном складе в 2014 году. Чехия ранее выслала 18 сотрудников посольства России, а полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Баширова, которых обвиняют в организации взрывов. Двое сотрудников ГРУ также подозреваются в отравлении «Новичком» Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.