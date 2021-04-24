Сезон фонтанов открывается в музее-заповеднике «Петергоф». Попасть на открытие сезона можно будет по билетам в Нижний парк.

С сегодняшнего дня фонтанные комплексы Петергофа будут работать каждый день. В пресс-службе музея уточнили, стоимость билетов увеличиваться в этом году не будет. Кроме того, сохраняются льготы в 50% на вход для граждан России и Евразийского экономического союза. По-прежнему бесплатным останется посещение музейных объектов для ветеранов Великой Отечественной войны детей до 7 лет. Платить за билеты не придется и сотрудникам других музеев страны. Напомню, в начале апреля в Нижнем парке «запустили» главную достопримечательность Петергофа — фонтаны Большого каскада и «Самсона».

В этом году фонтанная система Петергофа отметит свое 300-летие.