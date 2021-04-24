В России согласно официальным данным за сутки выявили почти 9 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Показатель заболеваемости коронавирусом на протяжении последних дней находится на стабильном уровне. В стране выявляют менее 9 тысяч инфицированных. Оперативный штаб сегодня отчитался, что за сутки ковидом заразились 8828 человек — чуть меньше чем накануне. Наибольший прирост в Москве. В российской столице выявили больше двух с половиной тысяч новых случаев. По сравнению с днём ранее число заражённых выросло незначительно. В Петербурге коронавирус обнаружили у почти 700 жителей, в Подмосковье примерно на сотню меньше. Далее идут Ростовская, Нижегородская и Самарская области. От коронавируса за сутки умерли 399 россиян – на одного больше чем вчера, в Москве 59 летальных случаев. Выздоровели в целом по стране немногим больше 9 тысяч человек. Ситуацию с ковидом накануне назвала стабильной глава Роспотребнадзора Анна Попова. На этом фоне госкорпорация Ростех объявила о планах зарегистрировать собственную вакцину от ковида в конце этого – начале следующего года. Препарат, по словам главы компании Сергея Чемезова, будет одновременно защищать от коронавируса и гриппа.

В России с начала пандемии коронавирус по официальным данным выявили почти у пяти миллионов человек, число погибших приближается к 110 тысячам. При этом согласно данным Росстата избыточная смертность в несколько раз больше. Наша страна занимает 5-е место по числу заражённых.