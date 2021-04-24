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13:08, 24 апреля 2021

Президент США Джо Байден намерен сегодня признать геноцид армян в Османской империи

Президент США Джо Байден намерен сегодня признать геноцид армян в Османской империи. В пятницу о своем намерении Байден сообщил в рамках телефонного разговора президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

О том, что Президент Джо Байден готовится объявить резню более чем миллиона армян в Османской империи «геноцидом», два дня назад сообщил телеканал CNN. В пятницу стало известно, что Байден позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и предупредил о своем намерении — и хотя в расшифровке разговора тема геноцида отсутствуют, знакомые с ходом беседы источники CNN утверждают, что она поднималась и что разговор был напряженным. Признав геноцид армян, Байден рискует потенциальным расколом с Турцией, но выполняет предвыборное обещание. Официальное заявление президент США сделает сегодня в День памяти. Президенты Барак Обама и Дональд Трамп избегали употребления слова геноцид, чтобы не испортить отношения с Анкарой. В 2019 году Сенат принял резолюцию, официально признав массовые убийства армян с 1915 по 1923 год геноцидом. Перед ее принятием администрация Трампа несколько раз просила сенаторов-республиканцев заблокировать резолюцию на том основании, что это может помешать переговорам с Эрдоганом, с которым Трамп пытался наладить дружбу.

Будучи кандидатом в президенты США, Джо Байден пообещал поддержать резолюцию о признании Геноцида армян и сделать всеобщие права человека главным приоритетом для своей администрации.


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