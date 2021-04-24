Три украинских телеканала, вещание которых ранее запретил президент Владимир Зеленский, заблокированы на YouTube

Три украинских телеканала, вещание которых ранее запретил президент Владимир Зеленский, заблокированы на видеохостинге YouTube.

«112 Украина», «NewsOne» и «Zik» по-прежнему отображаются в поиске видеосервиса. Однако при попытке запустить трансляцию, появляется запись «Этот контент недоступен для просмотра в вашей стране», пишут украинские СМИ.

По данным интернет-издания «Страна», YouTube принял решение о блокировке трансляций из-за давления, которое оказывает Киев на руководство платформы. Ранее министр культуры страны дважды обращался к YouTube с требованием заблокировать аккаунты телеканалов «112 Украина», «NewsOne» и «Zik».

В феврале президент Владимир Зеленский ввел санкции в отношении трех телеканалов. По его словам, эти СМИ финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. После закрытия около 100 журналистов, работавших на телеканалах, создали новый «Первый независимый», однако его спутниковое вещание было отключено через час после запуска. Вместе с тем, в интернете зрители все еще имеют к нему доступ.

При использовании VPN трансляции всех трех телеканалов, как пишут украинские СМИ, все еще доступны.