Власти России, по данным газеты «Коммерсант» рассматривают возможность эмбарго на чешские товары в ответ на массовую высылку своих дипломатов из этой страны.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал «Эху», что введение ограничений на импорт чешской продукции зависит от дальнейших действий страны.

Издание «Коммерсантъ» отмечает, что меры могут затронуть любую отрасль, но власти при составлении черного списка будут руководствоваться принципом «не навредить себе».

Директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев считает, что под ограничения импорта чешской продукции в основном попадёт пиво.

Николаев добавил, что под ограничения также попадут товары лёгкой промышленности и машиностроительная продукция.

Чешский журналист Иржи Юст в интервью «Эху» сказал, что намёки России на ограничение импорта продукции непонятны.

Юст добавил, что эмоции Чехии по поводу взрыва во Врбетице не должны сказываться на международных отношениях.

Россияне могут остаться без чешского пива, которое попадет под запрет, как и ряд других товаров, если Москва введет экономические санкции на фоне дипломатического скандала.

Россия собирается ввести против Чехии экономические санкции, которые коснутся прежде всего самого известного экспортного продукта страны – пива. Об этом сообщает газета Коммерсант со ссылкой на два источника в госструктурах. Если это произойдет, то Чехия потеряет 38 миллионов долларов в год и 10 процентов в структуре российского пивного импорта. Новейшая история запретов на ввоз продуктов питания довольно богата. Когда-то рестрикции объясняли плохим качеством. В годы, когда главным санитарным врачом был Геннадий Онищенко под запрет попали грузинские и молдавские вина, в которых нашли пестициды, молочная продукция из Литвы или шпроты из Латвии. В них нашли слишком много канцерогенных веществ. После введения западных санкций 2014 года необходимость ссылаться на медиков отпала. Продовольственное эмбарго было объявлено в качестве ответной экономической меры. В Россию перестали импортировать продукты питания из Евросоюза. Символами стали итальянский пармезан, испанский хамон и польские яблоки. Кризис в отношениях с Турцей обернулся, в частности, исчезновением с прилавков помидоров из этой страны. Теперь в списке могут оказаться и 10 сортов чешского пива.

Общий объем торгового оборота между Россией и Чехией за 2019 год составил восемь с половиной миллиардов долларов.