В Нью-Йорке впервые начали прививать от коронавируса всех желающих без предварительной записи, передает с места событий корреспондент агентства ТАСС. Чтобы получить укол, нужно лишь иметь любой документ, удостоверяющий личность, с фотографией, а также прождать в живой очереди около получаса. Для вакцинации можно выбрать препараты компаний Pfizer либо Moderna. Сейчас основные пункты вакцинации в городе работают в крупнейших сооружениях – на стадионах, в концертных залах и музеях. В каждом из них прививать одновременно могут десятки людей.
2021-04-24T12:33:04+03:00
2021-04-24T12:33:04+03:00
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12:33, 24 апреля 2021
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