В Нью-Йорке впервые начали прививать от коронавируса всех желающих без предварительной записи, передает с места событий корреспондент агентства ТАСС. Чтобы получить укол, нужно лишь иметь любой документ, удостоверяющий личность, с фотографией, а также прождать в живой очереди около получаса. Для вакцинации можно выбрать препараты компаний Pfizer либо Moderna. Сейчас основные пункты вакцинации в городе работают в крупнейших сооружениях – на стадионах, в концертных залах и музеях. В каждом из них прививать одновременно могут десятки людей.