Три человека, которых подозревают в причастности к теракту во французском городке Рамбуйе, поместили под стражу, передает радио France Info. Все арестованные были близко знакомы с нападавшим, один из них предоставил ему жилье.

Накануне вечером стало известно, что 37-летний тунисец напал с ножом на сотрудницу полиции, она скончалась. Нападавшего застрелили другие правоохранители.