Видеохостинг Youtube заблокировал аккаунты трех оппозиционных украинских телеканалов, вещание которых ранее запретили власти страны. Недоступны стали страницы каналов «112 Украина», «Ньюсуан» и «Зик» – их закрыли указом президента Владимира Зеленского, как угрожающие национальной безопасности.
В то же время на ресурсе по-прежнему ведется трансляция нового телеканала «Первый независимый», который был создан журналистами трех компаний, попавших под санкции властей. Он начал работу в конце февраля, и уже через час был отключен от спутникового и кабельного вещания, но продолжил работу в интернете.
Youtube заблокировал аккаунты трех оппозиционных украинских телеканалов, вещание которых ранее запретили власти страны
Видеохостинг Youtube заблокировал аккаунты трех оппозиционных украинских телеканалов, вещание которых ранее запретили власти страны. Недоступны стали страницы каналов «112 Украина», «Ньюсуан» и «Зик» – их закрыли указом президента Владимира Зеленского, как угрожающие национальной безопасности.