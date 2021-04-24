Видеохостинг Youtube заблокировал аккаунты трех оппозиционных украинских телеканалов, вещание которых ранее запретили власти страны. Недоступны стали страницы каналов «112 Украина», «Ньюсуан» и «Зик» – их закрыли указом президента Владимира Зеленского, как угрожающие национальной безопасности.

В то же время на ресурсе по-прежнему ведется трансляция нового телеканала «Первый независимый», который был создан журналистами трех компаний, попавших под санкции властей. Он начал работу в конце февраля, и уже через час был отключен от спутникового и кабельного вещания, но продолжил работу в интернете.